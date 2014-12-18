路透调查：巴西Bovespa股指明年表现料不俗，寄望改革落到实处

路透里约热内卢12月17日 - 周三的路透调查显示，若巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)能够很好地兑现其承诺的一连串经济改革，巴西Bovespa股指 明年则有望取得不俗涨幅。

罗塞夫自10月底赢得总统选举后，对投资者展现出了友好姿态，承诺要更好的进行财政管控，并任命了市场看好的经济学家Joaquim Levy为下任财长。

分析师称，倘若Levy能不受干扰的厘清政府账目，并让巴西主权债信免遭调降，那么就有可能重新吸引近几年去其他地方寻找机会的海外投资者回归。

不过鉴于罗塞夫有直接干预经济政策的习惯，且倾向让政府不惜损及民间部门也要出重手，一些人仍不乏担忧。

“主要风险在于她是否能口惠而实至，”圣保罗Cultinvest Asset Management分析师Felipe Cosi说道。“她确实会改变还是只简单地敷衍了事？”

受访的11位分析师平均预期，Bovespa指数明年年中将触及50,000点，较周二收位47,007.51上涨6%，明年年底将会到达54,000点。

大盘面临的另一个不确定因素是权重股国有石油公司巴西国家石油公司(Petrobras)的表现。

受该公司腐败案浮出水面影响，Petrobras优先股 在过去三个月跌去约60%。

过去一个月油价大跌亦令该股遭受重创。分析师提醒道，油价重挫恐怕将继续影响2015年整个新兴市场的表现。(完)