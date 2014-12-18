更新版 1-中国外汇：加大力度打击虚假贸易，卢布下跌对跨境资本影响不明显

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
* 对虚假贸易加大打击力度
* 密切关注卢布下跌
* 卢布贬值对中国跨境资金流动未产生明显影响
* 对个别月份资金流出没有必要过度关注 (新增更多内容)
路透北京12月18日 - 中国国家外汇管理局综合司兼政策法规司司长王允贵周四称，中国将继续加大外汇检查力度，针对虚假贸易加大打击力度；而卢布贬值对中国跨境资金流动未产生明显影响。
王允贵在外管局发布会上还指出，中国将推动资本项目可兑换改革，而在汇率双向波动背景下，对个别月份资金流出没有必要过度关注。
“我们会一如既往加强跨境资本流动的监管，总体上资金仍处于净流入状态，整个结售汇状况也是属于净结汇的。”王允贵称。
他称，卢布贬值的原因是非常复杂，中国会密切关注卢布的下跌。
经常项目管理司巡视员肖立红在发布会上表示，近期首饰贵金属出口猛增与跨境投机资金关系不大。
外管局管理检查司司长张生会则提到，通过非现场检查，发现大量线索，对地下钱庄打击力度不断加强。
人民币汇率 即期周四早盘大跌近200个点子，连续跌破6.20和6.21两个整数关口，主因最新美联储会议释出将在明年升息的强烈信号，推升国际美元指数。
因俄罗斯市场震荡以及卢布 暴跌引发避险情绪，亚洲货币普遍承压，人民币汇率周三亦收创近五个月新低， 亚洲各央行纷纷表示警惕俄罗斯卢布危急，但多数认为目前还算“安全”。
亚洲汇市和股市周三整体走强，之前经历连续两天的下跌。印尼卢比 跌至1998年亚洲金融危机以来的最低水准，泰国股市 也创下2008年10月来最大日内跌幅。（完） (发稿 倪蔚丹； 撰写 李文科; 审校 杨淑祯)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。