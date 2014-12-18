台湾债市：RP利率持平，国际债交割效应趋缓

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透台北12月18日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四持平，国际债券交割效应减缓，今日月内资金调度无虞，不过跨月资金仍稀缺。
一证券商交易员指出，虽然投信还是要落在月内，但部分银行已经可以提供跨月的利率报价，预计下周一起就可以逐步将落点安排在明年初。
〞银行可以跨，但公债利率开到0.55-0.56%，公司债则要0.65-0.66%。〞该交易员说。
另一大型票券商则称，由于票券商承作的利率较证券商低，目前还收不到跨月资金。要等到下周三、四，客户端的钱才会释放出来。
今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，跨年成交区间0.54-0.56%；月内公司债RP今日成交0.63-0.64%，跨年则成交在0.64-0.65%。
大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率主要成交在0.45-0.50%，跨月则成交在0.48-0.53%；月内公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，跨月则成交在0.58%。
今日有彰化银行1.0亿美元国际债券交割，但也有中信银20亿台币金融债还本。
本周的公司债交割因素尚有：周五彰化银行1.4亿美元国际债券交割。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。