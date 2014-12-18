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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 11:09 BJT

台湾债市：RP利率持平，国际债交割效应趋缓

路透台北12月18日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四持平，国际债券交割效应减缓，今日月内资金调度无虞，不过跨月资金仍稀缺。

一证券商交易员指出，虽然投信还是要落在月内，但部分银行已经可以提供跨月的利率报价，预计下周一起就可以逐步将落点安排在明年初。

〞银行可以跨，但公债利率开到0.55-0.56%，公司债则要0.65-0.66%。〞该交易员说。

另一大型票券商则称，由于票券商承作的利率较证券商低，目前还收不到跨月资金。要等到下周三、四，客户端的钱才会释放出来。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，跨年成交区间0.54-0.56%；月内公司债RP今日成交0.63-0.64%，跨年则成交在0.64-0.65%。

大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率主要成交在0.45-0.50%，跨月则成交在0.48-0.53%；月内公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，跨月则成交在0.58%。

今日有彰化银行1.0亿美元国际债券交割，但也有中信银20亿台币金融债还本。

本周的公司债交割因素尚有：周五彰化银行1.4亿美元国际债券交割。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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