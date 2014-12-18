香港金融：银行首三季税前溢利按年上升6.4%，净息差保持稳定--金管局

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透香港12月18日 - 香港金融管理局（HKMA）称，今年首三季本地零售银行整体除税前经营溢利较去年同期增加6.4%，净息差保持稳定，资金成本逐步回落。
据最新银行业季报显示，首三季零售银行盈利增长动力来自净利息收入增长15.2%，惟部分增长被经营支出的增幅（10.3%）所抵销，成本与收入比率微升至42.5%。息差大致保持稳定，以年率计首三季净息差1.41%，与去年同期持平。
“值得留意的是，自今年中以来综合利率呈向下趋势，反映零售银行资金成本于6月升上近期高位后逐步回落。”金管局称。
零售银行资产质素保持良好，特定分类贷款比率由第二季末的0.46%，微跌至第三季末的0.43%。需要关注贷款亦由1.05%微降至1.04%，逾期及经重组贷款比率则维持在0.27%。
期内零售银行的港元贷款及垫款颇为稳定，港元存款则增加1.3%，令港元贷存比率由6月底的74.5%下降至9月底的73.5%。
本地贷款在第三季微跌0.3%，境外使用的贷款则升6.2%。其中，向中国内地相关贷款总额上升3.4%。
金管局并称，第三季末本地注册认可机构的综合资本充足比率上升至16.4%，远高于8%的最低国际标准。（完）
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(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。