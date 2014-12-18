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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 11:20 BJT

香港金融：银行首三季税前溢利按年上升6.4%，净息差保持稳定--金管局

路透香港12月18日 - 香港金融管理局（HKMA）称，今年首三季本地零售银行整体除税前经营溢利较去年同期增加6.4%，净息差保持稳定，资金成本逐步回落。

据最新银行业季报显示，首三季零售银行盈利增长动力来自净利息收入增长15.2%，惟部分增长被经营支出的增幅（10.3%）所抵销，成本与收入比率微升至42.5%。息差大致保持稳定，以年率计首三季净息差1.41%，与去年同期持平。

“值得留意的是，自今年中以来综合利率呈向下趋势，反映零售银行资金成本于6月升上近期高位后逐步回落。”金管局称。

零售银行资产质素保持良好，特定分类贷款比率由第二季末的0.46%，微跌至第三季末的0.43%。需要关注贷款亦由1.05%微降至1.04%，逾期及经重组贷款比率则维持在0.27%。

期内零售银行的港元贷款及垫款颇为稳定，港元存款则增加1.3%，令港元贷存比率由6月底的74.5%下降至9月底的73.5%。

本地贷款在第三季微跌0.3%，境外使用的贷款则升6.2%。其中，向中国内地相关贷款总额上升3.4%。

金管局并称，第三季末本地注册认可机构的综合资本充足比率上升至16.4%，远高于8%的最低国际标准。（完）

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(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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