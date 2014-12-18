香港数据：9-11月失业率连续五个月持平于3.3%，占领行动影响有待观察

路透香港12月18日 - 香港政府周四公布，今年9-11月失业率为3.3%，与8-10月的数字持平；就业不足率则由1.5%升至1.6%。

统计处表示，与8-10月比较，9-11月期间失业率（不经季节性调整）的上升见于零售业及建造业内的地基及上盖工程业；而下跌则见于餐饮服务活动业。就业不足率方面，上升见于楼房装饰、修葺及保养业和餐饮服务活动业。

劳工及福利局局长张建宗表示，“劳工市场在9-11月大致保持平稳，经季节性调整的失业率连续第五个期间维持不变于3.3%。总就业人数和劳动人口按年均续见温和增长。”

他续称，“受占领行动影响较大的行业，其失业情况仍大致稳定，惟就业不足情况却有恶化迹象。尽管短期内劳工需求在临近圣诞和新年的节庆期间料会保持殷切，占领行动对内部经济的潜在滞后影响仍有待观察。”

失业率(%) 就业不足率(%)

14年9-11月 3.3* 1.6*

14年8-10月 3.3 1.5

14年7-9月 3.3 1.5

14年6-8月 3.3 1.4

14年5-7月 3.3 1.5

14年4-6月 3.2 1.5

14年3-5月 3.1 1.5

14年2-4月 3.1 1.4

14年1-3月 3.1 1.2

13年12-14年2月 3.1 1.2

13年11-14年1月 3.1 1.3

13年10-12月 3.2 1.4

13年9-11月 3.3 1.4

注： *初步数据。（完）

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