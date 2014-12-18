更新版 1-中国房地产：11月全国房价同比跌幅进一步扩大，但环比跌幅持续收窄

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* 11月房价同比跌3.7%，跌幅进一步扩大

* 环比跌0.5%，连跌七个月但跌幅继续收窄

* 政策叠加效应遏制环比跌势，11月成交创年内新高

路透北京12月18日 - 中国主要城市11月房价同比连跌三个月，并创路透统计以来最大跌幅；但随着政策叠加效应的利好，当月成交创年内新高，带动环比跌幅进一步收窄。

路透根据中国国家统计局周四公布数据测算，11月70个大中城市新建住宅（含商品住宅和保障性住宅）销售价格同比下降3.7%，跌幅大于上月的2.6%，且是路透自2011年开始统计以来的最大跌幅。

环比来看，当月房价下跌0.5%，虽为连续第七个月下跌，但跌幅较上月缩小0.3个百分点。

“随着10月份以来各地信贷政策陆续调整，加之11月21日央行降息，政策叠加效应对房地产销售产生积极影响，11月份70个大中城市新建商品住宅成交量较10月份有所放大，为年内新高，房价环比降幅进一步收窄。”国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读数据时称，但由于去年同期房价基数较高，11月份房价同比仍然下降。

他并介绍称，从个数看，新建商品住宅同比下降的城市个数分别为68个，比10月份增加了1个；从幅度看，新建商品住宅价格同比综合平均降幅比10月份有所扩大。

统计局数据显示，11月份同比上涨的城市只剩下厦门和郑州，分别为上涨3.0%和0.4%。而跌幅最大的三个城市为杭州、韶关和沈阳，分别为9.9%、7.4%和6.8%。

四个一线城市新建商品住宅价格同比全部下跌且跌幅有所扩大，其中跌幅最大的是广州（-3.8%）。

2014年，房地产市场未能延续2013年高速增长的趋势。整体来看，全国新房累计成交面积、销售金额等多项指标下滑趋势明显。但随着2014年下半年限购、限贷政策的取消，整体市场在逐步回暖。

中原集团研究最新报告称，今年主要城市的新房销售、新开工及土地出让等多项指标下滑明显，部分指标跌幅大于全国平均水平。

“虽然2014年市场与去年表现迥异，但有一点是相同的，即城市间的分化依然存在。这一趋势预计在2015年仍将持续，”中原集团表示，“在宏观经济承载下行压力之时，伴随着经济步入‘新常态’，中国房地产市场也有望回归理性，进入平稳增长期。”

中国房地产业协会副会长任志强在稍早的网易经济学家年会上亦明确指出并未“唱衰”中国房地产，但明年的开发投资可能仍然处于持续下滑的趋势，预计增速可能在10%左右。

“从目前看，价格迅速回升的可能性不大，（因为）还有一个巨大的库存，大部分企业还要消化库存之后才可能看到价格的高速反弹。但在局部城市和局部地区，12月份已经出现了价格的上浮。”任志强补充称。

他并预计房地产市场会在底部运行一个较长的时间，估计要到明年9月份左右或四季度。

国家统计局此前数据显示，1-11月房地产开发投资同比增速续降至11.9%，创2009年1-7月数据以来最低；同期房屋新开工面积同比下降9.0%；商品房销售面积同比下降8.2%，销售额下降7.8%。

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**环比跌幅继续收窄**

环比数据来看，11月新建商品住宅价格环比下降的城市个数在减少，11月较上月减少2个至67个，其中跌幅最大的是桂林（-1.4%）；降幅超过1%的城市仅有5个，比10月份减少了14个；降幅比上月收窄的城市有48个，比10月份增加了4个。

另据上海易居房地产研究院根据统计局数据计算得知，11月份，一二三线城市新建商品住宅价格指数环比跌幅均有收窄，跌幅分别为0.3%、0.5%和0.7%，而10月份分别为0.9%、0.8%和0.9%。

“11月份，随着央行救市政策部分落地，市场成交量有明显提升、去化周期有所缩短，这都会使得房企降价促销的力度继续削弱。当然，对比一二线城市，一线城市的跌幅略小，这和此类城市限购限贷政策松绑后市场成交反弹力度逐渐增大是有关的。”易居房地产研究院研究员严跃进解释称。

他并预计，随着市场预期发生变动，房价环比下跌态势受到遏制，12月份环比跌幅将持续收窄。

中国指数研究院报告亦显示，11月百城住宅均价连续第七个月环比下跌，但跌幅继续收窄；而十大城市住宅均价在连续六个月下跌之后首次出现微幅上涨。

“目前虽然市场行情有所好转，但年内大部分城市高库存的现状仍未改变，未来‘去库存’仍是楼市主旋律，短期内全国主要城市住宅价格仍面临下行压力。”中指院称。

在市场低位运行大半年后，地方政府频繁贯彻中央的各城市“分类调控”精神，全国46个限购城市，目前仅剩下北上广深4个一线城市和三亚，限购令逐步在各地退位，“一刀切”的行政调控也逐渐见底。