中国政策：内地在广东与香港基本实现服务贸易自由化的协议签署

路透北京12月18日 - 中国内地与香港CEPA关于内地在广东与香港基本实现服务贸易自由化的协议周四签署，这是首次以准入前国民待遇加负面清单的方式签署的自由贸易协议，将给予香港最惠待遇以协议的方式进一步明确下来，即今后内地与其他国家和地区签署的自由贸易协定中，优于CEPA的开放措施均将适用于香港。

中国商务部网站周四称，协议正文对适用范围、国民待遇、保留限制性措施、金融审慎原则、电信文化专章、跨境服务、最惠待遇、一般例外与安全例外、政府采购、保障措施、投资便利化等问题分别作出了原则性的规定。

协议附件包括两部分内容：一是商业存在方式下以负面清单形式保留的限制性措施。按世界贸易组织服务贸易分类标准160个部门的分类，逐个领域作出具体承诺。除列明具体限制性措施外，对香港服务提供者实行与内地企业同等的待遇。

二是跨境服务、电信领域、文化领域以正面清单的方式列明新增开放措施。同时，为支持香港市民北上创业，对个体工商户做了更大的开放。

与以往CEPA协议相比，新签署的《协议》以负面清单为主，绝大多数部门以准入前国民待遇加负面清单的开放方式予以推进，少数敏感部门继续采用正面清单的开放方式。

同时开放部门多、水平高。开放部门将达到153个，涉及世界贸易组织服务贸易160个部门总数的95.6%，其中58个部门拟完全实现国民待遇；在采用负面清单的134个部门中，保留的限制性措施共132项；采用正面清单扩大开放的部门新增27项开放措施，其中个体工商户新增开放行业84个，累计开放行业达130个。