路透调查：英国股市明年底料创高点，然大选不确定性挡路

* 富时指数可能在5月大选前承压

* 欧洲央行若推行QE，将提振富时指数

路透伦敦12月17日 - 路透调查显示，英国股市富时100指数(FTSE 100) 料在2015年底前触及纪录高点，但5月大选结果的不确定性将限制明年初的涨幅。

路透调查访问了49名交易员、基金经理和策略师，预估中值显示，截止2015年中富时指数料达到6,800点，到明年年底可能创下纪录高点7,000点。

这意味着，相比周二收盘价6,331.83点，富时指数在明年中将上升略超7%，到明年年底料涨逾10%。该预估低于9月调查时的预估，即到明年年底股指达到7,200点。

过去一周的调查结果显示预估值范围较大，凸显出5月大选料将产生的影响。

“英国大选可能会增加市场波动性，”Psigma Investment Management全球股市主管Tim Gregory表示。

富时指数9月初触及2000年初以来高点6,904.86点，随后回落，目前年内下跌约6%。

欧洲央行若在明年初采取新的货币刺激措施，如购买主权债来促进欧洲经济增长，应该会提振英国和欧洲股市。

不过，随着英国大选临近，这些涨势料很快退散。大多民调认为，反对党工党与保守党势均力敌。保守党当前与自由民主党组成联合政府，并占主导地位。很多人怀疑任何一党都难以获得绝对多数票，所以会迎来又一届联合政府。