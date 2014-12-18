更新版 2-中国汇市：人民币宽幅波动收创五个半月新低，受美元加息信号诱发

* 人民币宽幅波动收创五个半月新低 * 隔夜美联储会议释出强烈升息信号 * 6.22元附近市场看法出现分化 * 未有明显疑似干预的大行结汇出现 (更新评论和报价) 路透北京12月18日 - 隔夜美联储会议释出强烈升息信号后，中国人民币兑美元 周四遭遇急跌 行情，即期汇价连穿6.20、6.21两关后宽幅波动，最终收于6.2163元五个半月新低。 交易员反映，此前坚守于6.20元附近的大行结汇未有出现，使得市场中的美元空头购汇平仓，加剧早盘人 民币跌势。午后虽未现明显大行结汇，但市场对后市看法出现分化，结汇和购汇交替表现，使汇率出现大幅波 动。 “当时赌一把，谁都不知道后面会怎么动。”一股份行交易员在解释他于午盘选择做多人民币的理由时称 。此前人民币触及日低6.2215元，为今年6月27日以来最低水平。 受隔夜国际美元指数上扬影响，人民币中间价 周四报6.1195，较昨日下跌58个点子。 交易员说，前些天在6.20元处有大行持续结汇使人民币贬值难以突破该价位，加之近期美元掉期点数较高 ，也增加了美元多头的持有成本，因此该价位也有人做空美元。今天美元上涨后，空头回补购汇盘涌出，导致 上午时段流动性一度变差。 “你坐过直升飞机吗？就是这感觉吧。”一外资行交易员在谈及早盘美元兑人民币价格快速攀升时形容说 。 而这种预期分化、价格快速波动的行情也让交易员苦恼不已，无论做多还是做空，都有亏损的风险。上述 股份行交易员无奈表示，“两边抽脸，每边脸都打肿了，灰头土脸的.” 中国国家外汇管理局综合司兼政策法规司司长王允贵周四称，卢布贬值对中国跨境资金流动未产生明显影 响；中国将推动资本项目可兑换改革，而在汇率双向波动背景下，对个别月份资金流出没有必要过度关注。 美元周四上涨，瑞郎兑美元周二跌至逾两年最低，兑欧元触及两个月低位，此前瑞士央行称将实施负利率 。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2163 6.1975 -0.30% 中间价 6.1195 6.1137 -0.09% 成交额 169亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.67% (上限±2 日高 日低 %) 日内波动幅度(pips) 238 6.1977 6.2215 2014年来即期升贬值幅度 -2.61% 1年期美元/人民币掉期升水< 1756 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日 :08 1年期NDF 6.3415/65 6.315 CNH即期 6.2175/95 6.201 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩 至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李文科/李然; 审校 林高丽/黄凯)