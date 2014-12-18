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亚洲 | 2014年 12月 19日 星期五 07:44 BJT

****主要国家经济指标预测--12月19日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段      预估值       前值
    
    12月19日(五)
    0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数          　　   12月        --        31.5%
                             企业活动指数                        　   --        41.7%
    0005 英国Gfk消费者信心指数                            12月        负1         负2
    0700 德国Gfk消费者信心指数                             1月        8.8         8.7
    0700 德国生产者物价(较前月)                           11月      -0.2%       -0.2%
                       (较上年同期)                                 -1.1%       -1.0%
    0745 法国企业景气指数                                 12月         99          99
    0900 欧元区经季节调整经常帐(亿欧元)                   10月    盈余280     盈余300
              未经季节调整经常帐(亿欧元)                              --      盈余310
              直接投资/证券投资净流入(亿欧元)                         --          573
    0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月)               10月        --        -1.5%
                       (未经季节调整，较上年同期)                     --        -0.4%
    0900 意大利工业销售(经季节调整，较前月)               10月        --        -0.4%
                       (未经季节调整，较上年同期)                     --        -2.2%
    0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                 11月      150.5       70.55
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                          --    盈余25.92
    1000 意大利薪资指数(较前月)                           11月        --        +0.1%
                       (较上年同期)                                   --        +1.0%
    1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值                    12月       正30        正27
    1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                11月      -0.2%       +0.1%
                               (较上年同期)                         +2.2%       +2.4%
                央行核心CPI(较前月)                                 +0.1%       +0.3%
                           (较上年同期)                             +2.4%       +2.3%
    1330 加拿大零售销售(较前月)                           10月      -0.2%       +0.8%
    1600 美国堪萨斯城联邦储备银行制造业指数               12月        正5         正9
                                  综合指数                            --          正7

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段        现值      预估值
    
    12月18日(四)
    0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                            11月       38.68         --
    0900 德国IFO企业景气判断指数                         12月       105.5       105.4
             IFO企业现况指数                                        110.0       110.4
             IFO企业预期指数                                        101.1       100.5
    0930 英国零售销售(较上月)                            11月       1.6%        +0.3%
                     (较上年同期)                                   6.4%        +4.4%
             扣除能源的零售销售(较上月)                             1.7%        +0.3%
                               (较上年同期)                         6.9%        +4.5%
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)           12月13日当周       28.9         29.5
              四周均值(万人)                                      29.875          --
              续请失业金人数(万人)                12月6日当周      237.3        243.5
    1445  美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)        12月初值       53.6         56.9
                    综合PMI                                         53.8          -- 
    1500  美国领先指标(较前月)                           11月      +0.6%         +0.5%
    1500  美国费城联邦储备银行制造业指数                 12月       24.5         27.0 (完)
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