主要国家经济指标预测--12月19日****

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月19日(五) 0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 12月 -- 31.5% 企业活动指数 -- 41.7% 0005 英国Gfk消费者信心指数 12月 负1 负2 0700 德国Gfk消费者信心指数 1月 8.8 8.7 0700 德国生产者物价(较前月) 11月 -0.2% -0.2% (较上年同期) -1.1% -1.0% 0745 法国企业景气指数 12月 99 99 0900 欧元区经季节调整经常帐(亿欧元) 10月 盈余280 盈余300 未经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余310 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) -- 573 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 10月 -- -1.5% (未经季节调整，较上年同期) -- -0.4% 0900 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 10月 -- -0.4% (未经季节调整，较上年同期) -- -2.2% 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 11月 150.5 70.55 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余25.92 1000 意大利薪资指数(较前月) 11月 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.0% 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 12月 正30 正27 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -0.2% +0.1% (较上年同期) +2.2% +2.4% 央行核心CPI(较前月) +0.1% +0.3% (较上年同期) +2.4% +2.3% 1330 加拿大零售销售(较前月) 10月 -0.2% +0.8% 1600 美国堪萨斯城联邦储备银行制造业指数 12月 正5 正9 综合指数 -- 正7 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月18日(四) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 11月 38.68 -- 0900 德国IFO企业景气判断指数 12月 105.5 105.4 IFO企业现况指数 110.0 110.4 IFO企业预期指数 101.1 100.5 0930 英国零售销售(较上月) 11月 1.6% +0.3% (较上年同期) 6.4% +4.4% 扣除能源的零售销售(较上月) 1.7% +0.3% (较上年同期) 6.9% +4.5% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月13日当周 28.9 29.5 四周均值(万人) 29.875 -- 续请失业金人数(万人) 12月6日当周 237.3 243.5 1445 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 12月初值 53.6 56.9 综合PMI 53.8 -- 1500 美国领先指标(较前月) 11月 +0.6% +0.5% 1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 12月 24.5 27.0 (完)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。