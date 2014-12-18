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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 11:24 BJT

日本债市：公债追随美债跌势走低，亦受日股上涨影响

消息人士称，市场普遍预期日本央行将按兵不动，并对经济给出略乐观的看法，因初步迹象显示经济从衰退中复苏。

美国公债收益率周三上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)称对开始将货币政策立场正常化可以保持耐心，并认为声明同升息“还有一段长时间”之前的措辞是“一致的”。

日经指数 升2.6%，打压了固定收益资产的吸引力。

消息人士对路透表示，由于税收收入增加，日本当前财年新发行政府公债规模将低于最初预期，表明首相安倍晋三决心防止日本财政进一步恶化。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.000%

五年期公债 0.050% +0.5 0.045%

10年期公债 0.360% +0.5 0.355%

20年期公债 1.110% +0.5 1.105%

30年期公债 1.365% +1.0 1.355%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.56 -0.04 147.60

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 白云/朱晓军；审校 王洋/戴素萍)
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