日本债市：公债追随美债跌势走低，亦受日股上涨影响

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
消息人士称，市场普遍预期日本央行将按兵不动，并对经济给出略乐观的看法，因初步迹象显示经济从衰退中复苏。
美国公债收益率周三上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)称对开始将货币政策立场正常化可以保持耐心，并认为声明同升息“还有一段长时间”之前的措辞是“一致的”。
日经指数 升2.6%，打压了固定收益资产的吸引力。
消息人士对路透表示，由于税收收入增加，日本当前财年新发行政府公债规模将低于最初预期，表明首相安倍晋三决心防止日本财政进一步恶化。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.000%
五年期公债 0.050% +0.5 0.045%
10年期公债 0.360% +0.5 0.355%
20年期公债 1.110% +0.5 1.105%
30年期公债 1.365% +1.0 1.355%
10年期公债期货 <0#JGB:> 147.56 -0.04 147.60
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 白云/朱晓军；审校 王洋/戴素萍)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。