《专栏》俄罗斯的战略反击或许会让世界大吃一惊

（作者金柏松为路透中文特邀专栏作者，中国商务部国际贸易经济合作研究院研究员，内容仅代表本人观点）

当前全球油价暴跌，引发俄罗斯卢布崩跌，股市急挫，经济遭受重创，这是乌克兰事件爆发以来的第二回合。第一回合，乌克兰政权突变，俄罗斯抢夺克里米亚，支持乌克兰东部地区独立，在地缘冲突中占取上风。但第二回合美欧日对俄罗斯实行经济制裁，引发油价暴跌，则西方优势得到发挥，扳回一局。如果有人认为由此俄罗斯将再次发生政权更迭、政治动荡，恐怕得出的结论尚早。

一、关于俄罗斯民族的资质

首先，从历史上分析，俄罗斯民族在面对外部强大压力时，往往抗压能力也会随之增加。早在拿破仑东征、二战德国重兵围困莫斯科、斯大林格勒，俄罗斯都以绝地反击大获全胜。

其次，俄罗斯不乏战略人才，精英团队往往在关键时刻可以发挥聪明智慧，如二战时期的朱可夫元帅。俄罗斯总统普京也是传奇性人物，将在人类历史上留下浓重的一笔。

二、总结前两回合经验教训

在第一回合，俄罗斯发挥地缘优势，长期与乌克兰保持密切关系，熟悉情况，因此，可以迅速作出反应，驾轻就熟的采取行动。而西方没有预料到俄罗斯当时会采取哪些行动，所以，应对行动迟缓而力度有欠缺。

在第二回合，采取经济制裁，初期的措施，俄罗斯并未感到“疼痛”，受到伤害不大。然而，当美国以金融制裁为先，拿起“石油武器”，一再打压油价时。美国立刻感觉到信心满满，如做空卢布，全球媒体炒作，心理战等。

作为俄罗斯，在第一回合应该汲取教训就是乌克兰东部发生的那起空难。俄罗斯或是暗中运作，或是对东部乱军失控，总是负有重要责任。此事件一处，全球舆论哗然，无论俄罗斯如何辩解，已经于事无补。

三、油价下跌何时休？

既然油价打开下跌通道，一方面令俄罗斯经济遭受重创，另一方面经济运行惯例就是周而复始。此番油价上涨始于2002年，同时还发生美元长期下跌，以美元计价原油、大宗商品价格相反运作，以及中国经济规模巨大的同时增速在10%左右，吃掉全球新增供给约50%等等，三大因素引发一场历时10年油价上涨周期。

此次油价下跌，恰逢美元走强，进入上升周期，中国经济增速将长期放缓，或许能企稳在4-6%水平，世界新增资源、能源需求将呈现长期疲弱态势。此外，全球碳减排强约束下，油价如何下跌，各国都不会明显恢复或增加对资源、能源的需求。因此，三大因素将引导油价长期下跌，直到生产成本、与生产量与需求达到新的平衡。预计应该在30-40美元之间。

四、俄罗斯反击路线图

笔者既不是俄罗斯人，必然不知道其反击时间、内容等情况。但不妨猜猜看，以飨读者好奇之心。

首先，我们分析俄罗斯优势领域，军事、政治、大国战略思维、克格勃，与西方拥有长期对阵经验，对西方战略战术了然于胸，可以做到知己知彼。

其次，俄罗斯将以优势领域在西方阵营薄弱环节下手。例如，欧盟希腊债务危机隐患，意大利国债累累，德法在维护欧盟财政纪律、以量宽政策救市等方面有意见分歧。欧元区为制裁措施已经付出巨大代价，经济复苏出现曲折，甚至再次进入衰退。因此，欧盟有休战意愿，与美国意见、步调和期待达到的目的存在明显的温度差异。这些都是俄罗斯可以下手实施反击之处。