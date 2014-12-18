中美贸易：美国农业部长称，中美关于生物技术作物的谈判取得进展

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透芝加哥12月17日 - 美国农业部长威尔萨克(Thomas Vilsack)周三表示，美国和中国有关促使中国接受新生物技术作物的谈判取得进展。
威尔萨克在芝加哥举行的双边会议上对中国副总理汪洋表示，对于双方如何围绕生物技术建立起战略谈判关系，两国正朝着达成互谅互信的方向努力。
生物技术作物是两国间的一个关键贸易议题，因为中国在过去一年里拒收了逾100万吨含有转基因成分的美国玉米。由先正达(Syngenta) 研发的这种玉米允许在美国种植，但未获得中方的进口许可。
美国种子生产商抱怨称，中国在过去一年里对于新品种转基因作物的监管审批过程放缓，并且对于含有新转基因株的作物做出的推迟进口决定并没有基于科学依据。
中国限制从美国进口转基因作物，这打乱了美国种子公司推出新产品的计划。
副总理汪洋在之后的美中商贸联合委员会上发表演讲称，两国将深化在生物科技领域的合作。
这次论坛讨论过的议题还包括中国食品安全问题。威尔萨克在之后称，中国表示希望在谷物生产方面实现自给自足，美国乐于在农业研究领域与中国开展深入合作。
他表示，美国全部农产品出口中的20%都是销往中国。（完）
(编译 高琦 审校 白云)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。