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货币新闻 | 2014年 12月 18日 星期四 14:04 BJT

日本股市：日经指数收升2.32%至17,210.05点

路透东京12月18日 - 日本股市日经指数周四 收升2.32%至17,210.05点；东证股价指数 涨1.80%至1,376.32点。(完) 　　
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