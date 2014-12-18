版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 11:43 BJT

《汇市简讯》美元/日圆跌破118.50-60支撑区间，澳元/美元涨幅居前

0323GMT
    * 美元/日圆跌破118.50-60支撑区间，清淡市况下美元全线走低，澳
元涨幅居前
    * 美元/日圆日低118.39，支撑位118.25-30，小时图上的回落低点在
118.28
    * 小时图一目均衡转换线位于118.02，100小时移动均线位于117.86
，基准线位于117.73
    * 日线基准线目前位于上方的118.58，转换线在118.71
    * 日经指数仍走高，日内上涨2.55%，报17,247点(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐