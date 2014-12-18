更新版 1-日本财政：政府推出最多300亿美元刺激计划，限制新债发售

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
**意外获利**
安倍自去年以来实施的激进货币和财政政策，已支撑了股价并抑制了日圆汇率，从而使大型制造商获得意外利润。
这可能会使当前财年的税收增加至51.7万亿日圆，高于原先的预期，且创17年最高水平。当前财年截止到明年3月。
这些官员称，这可使本财年日本政府新债发行数量少于原先的预期。
他们说，下一财年日本政府将连续第三年削减新债发行，凸显安倍修复日本财政的决心，尽管之前他决定推迟明年的消费税上调计划。
日本政府将在下一财年预算草案中承诺，要“尽最大努力”实现在2015/16财年将基础预算赤字降低一半的目标。
在发达经济体中，日本的公共债务规模最大，因人口快速老龄化推高了社会福利支出和医疗成本。(完) (编译 朱晓军/王颖；审校 龚芳/孙茉莉)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。