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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 12:31 BJT

更新版 1-日本财政：政府推出最多300亿美元刺激计划，限制新债发售

**意外获利**

安倍自去年以来实施的激进货币和财政政策，已支撑了股价并抑制了日圆汇率，从而使大型制造商获得意外利润。

这可能会使当前财年的税收增加至51.7万亿日圆，高于原先的预期，且创17年最高水平。当前财年截止到明年3月。

这些官员称，这可使本财年日本政府新债发行数量少于原先的预期。

他们说，下一财年日本政府将连续第三年削减新债发行，凸显安倍修复日本财政的决心，尽管之前他决定推迟明年的消费税上调计划。

日本政府将在下一财年预算草案中承诺，要“尽最大努力”实现在2015/16财年将基础预算赤字降低一半的目标。

在发达经济体中，日本的公共债务规模最大，因人口快速老龄化推高了社会福利支出和医疗成本。(完) (编译 朱晓军/王颖；审校 龚芳/孙茉莉)
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