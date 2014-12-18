《分析师观点2》台湾央行连14季维持利率不变，通膨温和暂无升息压力

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透台北12月18日 - 台湾央行周四理监事会议后宣布，重贴现率维持在1.875%不变。这是央行连续14季维持利率不变，符合市场的预期。
台湾央行并称，油价明显下跌，多数国家通膨减缓，有利全球景气；台湾明年物价上涨压力减轻。
央行在新闻稿中指出，全球景气复苏仍缓，台湾经济稳定成长，台湾经济与日本有别，目前货币情势有助台湾整体经济。
央行称，台湾产出缺口仍为负值。明年M2成长目标为2.5-6.5%，与今年相同。
台湾官方11月底预估，明年经济成长率料仅较今年微幅成长至3.50%(今年估3.43%)，而通膨率则走低至0.91%(今年估1.18%)。
路透此前调查显示，台湾央行周四预料将连续14季维持利率不变，尤其是近期国际油价大跌，令通膨更加无虑。
**市场评论**
--凯基投顾分析师 蔡耀德：
央行今天的说法似乎没有什么不同，主要还是重申目前的全球经济情势，但我们认为，虽然台湾紧盯美国升息的做法没有改变，但考量中国因素的比重会增加。在中国进入降息循环后，原本市场预期台湾明年第三季或第四季可能升息的机会降低，明年全年台湾不升息的机会在增高。
在利率工具难以改变，货币政策明年还是中性偏宽松的情况下，汇率变成央行的另一工具。近来台币有时会跟日圆或韩元脱勾，走势反而跟人民币较为一致，中国还在释放流动性，人民币也趋贬，这个趋势短时间还很难马上改变，我们认为明年台币改盯人民币趋贬的可能性较大。
--日盛投顾总经分析师 古竣文：
目前台湾消费者物价指数(CPI)表现温和，且昨天美联储主席叶伦亦传达未来几次会议维持不会升息的说法，预计美国明年六月至九月才会升息， 因此本次央行维持利率不变，料央行透过NCD(存单)标售吸收市场游资，目前维持央行最快明年第三季升息的预期。
--元富投顾总经分析师 许芷雁：
由于国际原物料价格腰斩，明年台湾物价预测有明显下修，官方明年CPI预测都低于1%，且台湾GDP仅是适度成长，就台湾内部环境没有升息压力，而海外只有美国有升息预期，其他国家货币仍持续祭出宽松，因此预估最快明年底台湾央行才会讨论升息议题。
**市场反应**
央行会议结果在台湾金融市场收市后公布。
--台币兑美元 收跌9.3分，报31.450。
--指标10年期公债103/13期殖利率 收高0.85基点至1.5910%。
--台股加权股价指数 收高0.57%至8,878.63点。
**相关连结**
相关资讯可点选台湾央行网站，网址为(www.cbc.gov.tw/)
**背景资料**
--台湾官方11月底预估，今年GDP及CPI年增率分别为3.43%和1.18%；明年则估为3.50%及0.91%。
--世界银行6月初调降对全球经济增长率的预估，表示从乌克兰危机到美国冬季异常严寒等一系列事件，遏制了今年上半年的经济扩张势头。世界银行预期，今年全球经济将增长2.8%，低于该行在1月时预估的3.2%。(完)
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