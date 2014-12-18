中国债市动态：资金吃紧继续压制现券，央行续做MLF等助益不明显

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透上海12月18日 - 中国银行间债市周四早盘现券继续承压，流动性吃紧依旧是主因，其中中长债表现略好于短券。尽管中国央行上日传出续做部分MLF，并对数家银行进行SLO操作，但从现有情况看，资金面未有明显改善，借款仍十分困难。
交易员指出，央行放水部分采取SLO形式，可能与等待年底前财政存款投放有关，加之届时新股IPO资金也将解冻，短期内调降存款准备金率的可能性有所降低。央行若没有其他举措，现券只能先观望流动性变化情况而定。
两位消息人士周三透露，中国央行当日续做部分到期的MLF(中期借贷便利)，并对数家银行进行SLO(短期流动性调节工具)操作。
上海一银行交易员称，早盘短债压力有增无减，相对来说，中长债情况略好，“主要是资金影响。”
银行间资金市场七天期回购加权利率 最新报在4.8813%，较上日涨近100基点(bp)，并有望创下逾10个月来新高。另外，公开市场方面，央行继续空窗操作；而财政部稍早招标的600亿元国库现金定存，则向市场提供了额外的流动性补充。
剩余期限一个月左右的国开债140204券最新报价 在5.3905%/4.7998%，上日尾盘为5.1998%/4.9000%。
信用债市场上，收益率整体以上行为主。因在资金压力之外，城投债等发行不畅仍影响情绪。不过另一方面，超日债的全额兑付 ，以及华锐风电启动债券回售 ，则提升对有偿债能力忧虑的信用债风险偏好，唯市况不佳，效果一时难见。
未来货币政策预期方面，尽管美联储释出将在明年升息的强烈信号，但交易员多认为，这并不会阻碍未来中国央行继续降息的脚步。路透调查也显示，三分之二的分析师预计中国人民银行将在2015年3月降息。
国债期货主力合约TF1503 早盘收报96.274元，较上日结算价下跌0.14元，或0.15%。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。