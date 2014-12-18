中国债市动态：资金吃紧继续压制现券，央行续做MLF等助益不明显

路透上海12月18日 - 中国银行间债市周四早盘现券继续承压，流动性吃紧依旧是主因，其中中长债表现略好于短券。尽管中国央行上日传出续做部分MLF，并对数家银行进行SLO操作，但从现有情况看，资金面未有明显改善，借款仍十分困难。

交易员指出，央行放水部分采取SLO形式，可能与等待年底前财政存款投放有关，加之届时新股IPO资金也将解冻，短期内调降存款准备金率的可能性有所降低。央行若没有其他举措，现券只能先观望流动性变化情况而定。

两位消息人士周三透露，中国央行当日续做部分到期的MLF(中期借贷便利)，并对数家银行进行SLO(短期流动性调节工具)操作。

上海一银行交易员称，早盘短债压力有增无减，相对来说，中长债情况略好，“主要是资金影响。”

银行间资金市场七天期回购加权利率 最新报在4.8813%，较上日涨近100基点(bp)，并有望创下逾10个月来新高。另外，公开市场方面，央行继续空窗操作；而财政部稍早招标的600亿元国库现金定存，则向市场提供了额外的流动性补充。

剩余期限一个月左右的国开债140204券最新报价 在5.3905%/4.7998%，上日尾盘为5.1998%/4.9000%。

信用债市场上，收益率整体以上行为主。因在资金压力之外，城投债等发行不畅仍影响情绪。不过另一方面，超日债的全额兑付 ，以及华锐风电启动债券回售 ，则提升对有偿债能力忧虑的信用债风险偏好，唯市况不佳，效果一时难见。

未来货币政策预期方面，尽管美联储释出将在明年升息的强烈信号，但交易员多认为，这并不会阻碍未来中国央行继续降息的脚步。路透调查也显示，三分之二的分析师预计中国人民银行将在2015年3月降息。