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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 12:35 BJT

香港个股：汇源果汁联手腾讯推广移动娱乐行销，以提升品牌及销售

路透香港12月18日 - 中国最大果蔬汁生产商--汇源果汁 周四称，与中国互联网巨头--腾讯控股 合作推广移动娱乐行销，以提升公司的品牌形象及扩大销售。

公司的声明称，将赞助腾讯视频音乐直播节目《中国正在听》，而观众可透过手机微信扫一扫汇源产品包装上的条码，了解产品资讯和最新促销，及进入微店选购，所购果汁将安排送运到用户家。

此外，汇源并推出微信扫码抢红包活动，通过线上互动线下活动(online to offline，O2O)，刺激消费者购买，带动线下销售。

腾讯视频现拥有6,000万日均活跃用户数，月度播放次数达72.5亿，超过一半用户年龄在19-30岁之间。

汇源果汁早盘收低1.06%，报2.8港元，过去一个月下滑逾13%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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