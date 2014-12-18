香港个股：汇源果汁联手腾讯推广移动娱乐行销，以提升品牌及销售

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透香港12月18日 - 中国最大果蔬汁生产商--汇源果汁 周四称，与中国互联网巨头--腾讯控股 合作推广移动娱乐行销，以提升公司的品牌形象及扩大销售。
公司的声明称，将赞助腾讯视频音乐直播节目《中国正在听》，而观众可透过手机微信扫一扫汇源产品包装上的条码，了解产品资讯和最新促销，及进入微店选购，所购果汁将安排送运到用户家。
此外，汇源并推出微信扫码抢红包活动，通过线上互动线下活动(online to offline，O2O)，刺激消费者购买，带动线下销售。
腾讯视频现拥有6,000万日均活跃用户数，月度播放次数达72.5亿，超过一半用户年龄在19-30岁之间。
汇源果汁早盘收低1.06%，报2.8港元，过去一个月下滑逾13%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。