中国货币市场：IPO抽血七天回购跳至10个月新高，MLF续作等杯水车薪

路透上海12月18日 - 中国新股密集申购正式开闸，资金拆借市场压力陡增。银行间市场周四主要质押式回购利率 多跳涨，其中七天品种涨近100bp(基点)，短期品种出资机构寥寥无几，而央行续作MLF及SLO投放对于抑制利率节节攀升的效果犹如杯水车薪。

交易员指出，国库现金投放亦效果不明显，而相较之下交易所资金利率飙升势头更甚；随着年末将至，流动性预期难乐观，市场对央行继续注水期望不减。

银行间资金市场七天期回购加权利率 最新报在4.8813%，较上日涨近100bp，并创下逾10个月以来新高；21天期大涨近150bp至6.64%，一个月期涨近70bp至7.36%。

“N多人出来借，没人出，要疯了，”上海一银行交易员称，"新股申购才刚刚开始，明天资金冻结量更大，都快要愁死了"。

她表示，虽然昨日央行续作MLF等，但资金面丝毫未见任何改善，央行若再不继续放水驰援，估计预期还将逐步恶化。

最新一批A股首次公开发行（IPO）的12家公司密集招股正式开闸，其中葵花药业今日进行网上申购，而明日将有6只新股网上申购。（欲浏览中国已公布新股发行上市日程表，请点选 ）

新股申购对交易所资金影响更为明显，上交所隔夜回购 最新成交13.89%，盘中一度达24%,昨收0.90%；七天期品种 报12.85%，昨收7.25%。

上海银行间同业拆放利率各个期限品种继续全线上涨，其中一个月期shibor 再涨17.00个bp至5.4470%；隔夜品种上涨36.4个bp至3.13%。

华南另一银行交易员表示，今日银行间和交易所资金利率跳涨，主要是因为明天新股锁定的资金量太大了，央行昨天续作和SLO的规模有限。

“续作只相当于持平，而SLO对于当前的资金需求，有点杯水车薪，”他称。

两位消息人士周三透露，中国央行周三续做部分到期的MLF(中期借贷便利)，并对数家银行进行SLO(短期流动性调节工具)操作。他们并透露，各家银行续做的MLF比例各不相同，50%、80%和100%都有，根据贷款情况确定，将依据信贷投放量确定续多少，多投贷款多续。

此外，公开市场方面，央行仍未进行任何操作，正回购已连续七次暂停。本周公开市场既无资金投放亦无回笼。同时，财政部与央行招标的三个月期国库现金定期存款，中标利率仅比上次高出逾30个基点(bp)，远低于同期shibor等资金价格涨幅。就目前市场流动性来看，是次国库现金定存“性价比”较高。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.3070 3.0410 +26.60

七天 4.8813 3.8892 +99.21

14天 4.8925 4.8776 +1.49

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 13.8900 0.9000 +1,299.00

七天 12.8500 10.2500 +260.00

14天 12.3000 8.7550 +354.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.3600 2.9900 +37.00

七天 4.4000 3.7800 +62.00

14天 4.8200 4.9300 -11.00

Shibor

其中:隔夜 3.1300 2.7660 +36.40

七天 4.0250 3.6920 +33.30

三个月 4.8760 4.7355 +14.05