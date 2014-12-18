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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 13:44 BJT

背景资料：中国人民银行四季度公开市场操作一览表

1.以下为中国人民银行2014年第四季度所进行的各期正回购操作金额和利率

     日期    招标量     14天期(%)   28天期(%)
          (亿元人民币)
    
     11/25     50         3.20         --
     11/20    100         3.40         --
     11/18    200         3.40         --
     11/13    200         3.40         -- 
     11/11    200         3.40         -- 
     11/6     200         3.40         -- 
     11/4     200         3.40         -- 
     10/30    200         3.40         --
     10/28    200         3.40         --     
     10/23    200         3.40         --
     10/21    200         3.40         --
     10/16    200         3.40         --
     10/14    200         3.40         --
     10/9     200         3.50         --     

  注: 浏览央行2014年三季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2014年二季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2014年一季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2013年四季度公开市场操作情况，请点选 (完)

 (整理 丁淑琴； 审校 边竞)
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