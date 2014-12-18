香港房地产：政府注资270亿港元设房屋储备金，配合未来公营房屋供应

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透香港12月18日 - 香港政府周四宣布，将设立＂房屋储备金＂以在财政上全力配合未来10年公营房屋供应目标；金管局将把2014年政府财政储备的全部投资收益约270亿港元拨入该储备金，并由金管局负责投资。
政府此举是为确保提供公营房屋单位的房屋委员会，有足够的财政能力达成未来10年提供29万个公营房屋单位的目标。
＂由于涉及的财政承担庞大，我们须及早绸缪。我会分期作出拨备，以减低政府财政收支的波动性。＂财政司司长曾俊华表示。
他并指出，在政府财政稳健时，设立＂房屋储备金＂，实属稳妥的做法，有助避免公营房屋供应目标增加政府未来的财政压力。
政府稍早将2015/16至2024/25年10个财政年度的房屋总供应目标轻微上调1万个至48万个，而公私营房屋比例仍维持于6:4，即公营房屋供目标29万个（20万个为公屋；9万个为资助出售房屋，主要为居者有其屋）。按初步估算，房委会未来将出现庞大赤字，需要政府大额注资。
财政司司长已经指示金管局总裁，将2014年政府财政储备的全部投资收益约270亿港元拨入＂房屋储备金＂，并由金管局负责投资。储备金及其累积投资收益，将用以支持公营房屋发展计划及相关的基建配套。
长远财政计划工作小组今年3月的研究报告指出，由于人口老化和经济发展成熟，香港长远经济增长将会较以往放缓，政府在中、长期将面对巨大的财政压力。如果政府开支增长速度持续高于收入，结构性财赤有可能在未来10年左右出现。政府须采取措施，促进经济增长、控制政府开支增长、保障和扩大收入基础，以及为未来设立储蓄计划。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。