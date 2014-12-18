香港房地产：政府注资270亿港元设房屋储备金，配合未来公营房屋供应

路透香港12月18日 - 香港政府周四宣布，将设立＂房屋储备金＂以在财政上全力配合未来10年公营房屋供应目标；金管局将把2014年政府财政储备的全部投资收益约270亿港元拨入该储备金，并由金管局负责投资。

政府此举是为确保提供公营房屋单位的房屋委员会，有足够的财政能力达成未来10年提供29万个公营房屋单位的目标。

＂由于涉及的财政承担庞大，我们须及早绸缪。我会分期作出拨备，以减低政府财政收支的波动性。＂财政司司长曾俊华表示。

他并指出，在政府财政稳健时，设立＂房屋储备金＂，实属稳妥的做法，有助避免公营房屋供应目标增加政府未来的财政压力。

政府稍早将2015/16至2024/25年10个财政年度的房屋总供应目标轻微上调1万个至48万个，而公私营房屋比例仍维持于6:4，即公营房屋供目标29万个（20万个为公屋；9万个为资助出售房屋，主要为居者有其屋）。按初步估算，房委会未来将出现庞大赤字，需要政府大额注资。

财政司司长已经指示金管局总裁，将2014年政府财政储备的全部投资收益约270亿港元拨入＂房屋储备金＂，并由金管局负责投资。储备金及其累积投资收益，将用以支持公营房屋发展计划及相关的基建配套。