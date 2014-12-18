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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 13:19 BJT

香港股市：早盘反弹，受助于美联储对经济的乐观看法

路透北京12月18日 - 香港股市周四早盘反弹，此前连续五个交易日下跌。

恒生指数 上涨1.3%至22,887.7点，恒生国企指数 亦涨1.3%至11,413.39点。

分析师表示，香港股市追随美股涨势，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)对美国经济给出乐观评估，并称将耐心对待升息。

中国周三签署协议，将在2015年中之前修建连接贝尔格莱德和布达佩斯的铁路。中国铁建H股 上扬2.1%，来到四年高位。

衡量沪港两地上市股票价差的A-H股溢价指数 小跌至120.47。(完)
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