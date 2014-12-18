国际油市：布兰特原油在61美元上方进一步小涨，因油企削减上游投资

本周布兰特原油跌至2009年5月来低位58.50美元，自6月底以来下跌接近50%，因美国产量增加、经济成长疲弱且上个月OPEC成员国决定不减产。

“看来投资者偏爱的支撑位在每桶60美元左右，”辉立期货投资分析师Daniel Ang表示。他并称，上游减少投资可望在明年第二季开始影响到价格。

“但由于美国产量仍强劲，偏空的趋势看来仍将暂时继续下去，我认为布兰特要再次跌破60美元是早晚的事。”

0438GMT时，2月布兰特原油期货 上涨0.21美元至每桶61.39美元，周三结算价上涨1.17美元。

美国1月原油期货 上涨0.08美元至每桶56.55美元。该合约将在周五结算后到期。周三时曾高见58.98美元。

美联储在强烈暗示明年将会升息后，对经济给出乐观的评估，这亦为油价带来支撑力道。(完)

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