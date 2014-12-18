中国证券：广发、招商和国信证券位居今年A股IPO承销收入前三名

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透上海12月18日 - 在今年最后一批新股陆续公布发行细节后，今年A股市场首次公开发行（IPO）承销排行榜也基本落定。据路透统计，以承销收入计，广发证券 、招商证券 和国信证券名列国内投行业前三位。
今年A股IPO重启后，全年共有128家新股实现发行及上市，筹资总额约800亿元人民币。据统计，若以项目数计，广发证券以承销14宗IPO排列第一，国信和招商分别为12宗和11宗排列第二和第三。
广发证券抢得本年度最大A股IPO--国信证券，后者周五将网上申购，计划募资达69.96亿元。单这笔交易，广发证券预计获1.44亿元承销保荐收入，使得广发今年在A股IPO项目的收入达6.28亿元。
招商证券今年在A股IPO的收入达4.8亿元；国信证券尽管项目数上较招商证券略多一个，但其承销项目都为小项目，单个融资额均低于10亿元，因此国信证券的合计承销收入约3.7亿元。
自2012年10月A股IPO暂停后，国内券商投行去年仅靠再融资业务来渡过困难期。今年逾40家券商投行在A股IPO承销上各有斩获。业内人士普遍预期，不出意外，明年A股IPO将提速，总融资额将超过一千亿元。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。