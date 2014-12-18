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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 13:48 BJT

中国证券：广发、招商和国信证券位居今年A股IPO承销收入前三名

路透上海12月18日 - 在今年最后一批新股陆续公布发行细节后，今年A股市场首次公开发行（IPO）承销排行榜也基本落定。据路透统计，以承销收入计，广发证券 、招商证券 和国信证券名列国内投行业前三位。

今年A股IPO重启后，全年共有128家新股实现发行及上市，筹资总额约800亿元人民币。据统计，若以项目数计，广发证券以承销14宗IPO排列第一，国信和招商分别为12宗和11宗排列第二和第三。

广发证券抢得本年度最大A股IPO--国信证券，后者周五将网上申购，计划募资达69.96亿元。单这笔交易，广发证券预计获1.44亿元承销保荐收入，使得广发今年在A股IPO项目的收入达6.28亿元。

招商证券今年在A股IPO的收入达4.8亿元；国信证券尽管项目数上较招商证券略多一个，但其承销项目都为小项目，单个融资额均低于10亿元，因此国信证券的合计承销收入约3.7亿元。

自2012年10月A股IPO暂停后，国内券商投行去年仅靠再融资业务来渡过困难期。今年逾40家券商投行在A股IPO承销上各有斩获。业内人士普遍预期，不出意外，明年A股IPO将提速，总融资额将超过一千亿元。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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