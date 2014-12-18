香港个股：中芯国际深圳晶圆厂正式投产，为华南地区首条八寸生产线

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透香港12月18日 - 中国最大芯片代工企业--中芯国际集成电路制造有限公司 称，其于深圳的晶圆厂正式投产，这是中国华南地区首条八寸生产线。
根据计划，深圳工厂于今年底前将会达到每月1万片的装机产能，在2015年底达到每月2万片。产品主要应用方向为图像传感器、逻辑电路和电源管理电路等消费及通讯电子，将满足移动通讯设备的成长和物联网的火热应用。
深圳是中国最大的电子信息产业基地，汇聚了几百家集成电路设计公司、系统整机及设备企业，销售额超过全国的30%，但集成电路制造企业少，且缺乏八寸及以上晶圆制造能力，发展速度跟不上市场需求。
中芯国际表示，深圳工厂将帮助客户缩短产品上市的时间。
香港时间13:40，该股持平于0.74港元，由年初至今累计涨逾21%。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。