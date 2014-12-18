版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 13:58 BJT

澳洲股市：上涨1%，美联储乐观看法令市场感到宽慰

路透悉尼12月18日 - 澳洲股市周四上涨1%，美国联邦储备理事会(美联储/FED)对美国经济给出乐观评估，全球市场感到宽慰而走扬。此前俄罗斯金融震荡和油价挫跌令全球市场焦躁不安。

S&P/ASX 200指数 上涨0.95%或48.94点，至5,210.80点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐