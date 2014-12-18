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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 14:23 BJT

《全球市场》亚股上涨，受美股收高和美联储乐观经济评估提振

欧元兑美元 回落至1.2340美元，周三时一度高见1.2515美元；美元指数 日内上涨1%。

欧洲央行执委科尔表示，各界支持欧央行管理委员会采取更多行动，购买主权债是“基本选项”。

这番谈话亦打压欧元。

在大宗商品市场，油价在本周剧烈震荡后较为稳定。美国原油期货 下跌0.25美元至56.23美元，周三曾高见58.98美元。

布兰特原油期货 微跌0.05美元至61.13美元，周三时曾高见68.71美元。(完) (编译 李春喜/许娜/朱晓军/戴素萍 审校 高琦/王兴亚/徐文焰/王丽鑫)
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