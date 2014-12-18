《热点透视》中国经济高速增长似乎难以持续

路透香港12月18日 - 接下来的二十年，中国经济增速能有多快？多数分析师认为，今后中国经济的增速不会比过去慢很多。从国际范围来看，这种设想似乎有些牵强。以下是《热点透视》所给出的理由。

**中国经济体量能有多大** (reut.rs/1urMv7Z)

二十一世纪的前十年，中国人均GDP增速达到了惊人的9.85%。若维持这样的增速，到2033年中国经济总量将达到65万亿美元，几乎是2013年的七倍。假设全球其它地区人均GDP增速为2%。则二十年后中国在全球经济总量中的份额将超过35%，甚至高于1820年中国在全球经济中的比例。在这之后，中国经历了相对于西方世界长达百年的停滞。

多数经济学家承认，中国将告别两位数的经济增速。不过许多经济学家认为中国仍可以比7.5%稍低一些的速度增长。7.5%是中国今年的经济增长目标。不过长期来看，即便是这样的增速似乎也过于雄心勃勃。如果未来20年中国人均GDP年增速为6.45%--类似于日本在1963-1983年所达到的增速--那么中国占全球经济总量的份额会增长近一倍，为稍高于22%。

过去的增长很大程度上要归功于农村相对年轻的劳动力进城到工厂工作。未来中国人口将老龄化，劳动人口几乎不会增长。若要达到全球产出逾三分之一，需要中国工人的生产率得到极大提升。科技进步或能够有所帮助--但中国也不大可能独享这些技术，不让世界其他地区分享。

还有一种可能是中国经济年增速放缓至2%左右。这是哈佛教授萨默斯和Lant Pritchett认为当经济井喷式增长告一段落后可能出现的情形。在现代史上，中国长达四十年的高增长绝无仅有。不过按照目前中国经济的绝对规模，实现持续的高增长难上加难。(完) (编译 王洋; 审校 王丽鑫)