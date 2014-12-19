修正-中国企业：今年中企全球IPO融资同比升逾两倍，刷新多项纪录--汤森路透（12月18日）

(内文倒数第二段“摩根斯坦利”，修正为“摩根士丹利”)

路透上海12月18日 - 今年是中国企业在全球资本市场股权融资获得大丰收的一年。据汤森路透最新统计，中国公司今年在全球的首次公开发行（IPO）募资总额达626亿美元，较低迷的2013年猛增2.3倍。这是自2010年（1,050亿美元）以来，中国公司全年IPO募资总额最多的一年。

今年在美国纽约上市的阿里巴巴 以250亿美元融资额成为全球最大规模的IPO，已完成新股定价、下周即将在港上市的大连万达商业地产募资37亿美元，将是全球历史上最大规模的房地产IPO。

受阿里巴巴这宗超大IPO的推动，截止本周二，中国公司今年在全球股权资本市场（ECM）的募资总额高达1,261亿美元，较2013年（828亿美元）增长52.2%。这是中国自2010年（1,744亿美元）以来全年募资总额最多的一次。

ECM一般包括IPO、再融资和可转债。今年以来，中国公司全球增发总金额达到513亿美元，较去年的467亿美元上升9.9%。其中A股市场增发创历史新高，募资总额达364亿美元，较去年上升17.5%。而可转债募资总额同比下滑三成，达120亿美元。

受上述超大型IPO交易影响，今年中国企业在海外IPO募资总量高达515亿美元，同比增长173%，是中国公司海外IPO募资总额有史以来最高的一年。而中国公司在纽交所和纳斯达克的IPO融资总额分别达258亿美元和32亿美元。

香港仍是中资企业海外融资的主要地区之一，去年香港共有61项IPO，筹资总额达223亿美元，同比增长25.5%，是自2010年（295亿美元）以来在港发行规模最大的一年。除大连万达商业地产外，中广核电力 亦于12月在港IPO融资32亿美元。

中国公司全球股权及股权相关发行中高科技行业居首位，募资总额达到441亿美元，较2013年增长438.1%，占总发行金额的35.0%，是有史以来高科技公司募资总额最多的一年，其中阿里巴巴IPO当之无愧地成为科技行业中筹资额最大的一笔。

中国公司全球股权及股权相关发行承销商排名榜中，摩根士丹利 及其中国合资券商摩根士丹利华鑫证券的排名从一年前的第10位一跃升至今年首位，承销总金额137亿美元，市场份额为10.9%。高盛 在2013年位居首位，今年则滑至第二位，德意志银行 名列第三。