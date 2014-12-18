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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 14:25 BJT

更新版 1-日本股市：收高2.3%创六周半最大日涨幅，受益FED乐观预期

(新增细节)
    路透东京12月18日 - 日本股市周四创下六周半最佳单日表现，因此
前美国联邦储备理事会(美联储/FED)表示对美国经济抱有信心，并承诺“
耐心地”推进升息，提振了美国股市。
    
    日经指数 收升2.3%至17,210.05点，创11月4日以来最大单日
涨幅。
    
    出口商丰田汽车 和佳能 股价分别攀升1.5%和1.7%，
受益于日圆走软。
    
    东证股价指数 升1.8%至1,376.32点，而JPX-日经400指数<.JP
XNK400>也收高1.8%至12,482.00点。(完)
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