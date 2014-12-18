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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 14:36 BJT

韩国汇市：韩元下跌，此前美联储对美国经济表达信心并释出加息信号

路透首尔12月18日 - 韩元兑美元 周四下跌，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)对美国经济表达信心，并称将“耐心地”决定明年何时该上调利率 。

韩元兑美元 本地交易收盘报1,101.5，周三收盘报1,094.9。(完)
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