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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 14:49 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元区间波动，市场继续消化美联储会议结果

0639 GMT
    
    * 新西兰元兑美元上涨0.18%，美元兑日圆下滑0.02%，澳元兑美元上
涨0.14%，美元兑人民币上涨0.30%
    * 日股日经指数收高2.3%，中国沪综指下跌0.19%，美国原油期货上
涨0.16%，美国十年期公债收益率报2.1391%
    * 中国房价连续第三个月回落，带来经济增长忧虑 
    * 日本政府推出最多300亿美元刺激计划，限制新债发售 
    (完)
    
      

 (编译 高琦 审校 白云)
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