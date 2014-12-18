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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 14:54 BJT

俄罗斯金融：政府与出口商就外币资产水平达成协议--报载

路透莫斯科12月18日 - 俄罗斯商业日报(Vedomosti)周四报导，俄罗斯最大几家出口商已同意将外币资产限制在10月1日时的水平，形容此举是稳定卢布措施的一部分。

俄罗斯商业日报引述消息人士的报导称，企业已与政府和央行官员在周三达成协议，确定其外币资产在3月1日前回到10月时的水平。

关于这将如何支持卢布汇价则没有进一步的细节。卢布汇价本周稍早创下1998年来最大跌幅。

卢布周三走升，创下16年来最大升幅，因俄罗斯政府施压出口商勿囤积外币获利，且俄罗斯央行宣布稳定金融的新措施。 (完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
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