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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 14:59 BJT

台湾债市：10年券殖利率中止连七跌，美联储释出升息信号

* 10年殖利率中止连七跌，美联储释出升息信号
    * 量缩观望下午台湾央行总裁谈话内容
    * 明日10年券103/13区间料在1.59-1.61%

    路透台北12月18日 - 台湾指标10年公债103/13 殖利率周四收高，中止连七日下跌走势。交
易员指出，因美联储释出升息信号带动美债殖利率走扬，短多获利了结令台债结束波段行情。
    
    惟今日交易量仍未见放大，交易员表示，稍后台湾央行就要召开第四季理监事会议，各方也静待总裁彭淮
南如何解读美联储释出的讯息。倘若央行言论偏向鹰派，台债后市料将承压。
    
     〞美联储主席叶伦的发言，让大家对升息预期提前，接下来就看央行怎么说了。〞一位银行交易员说。
    
    不过也有另一银行交易员认为，叶伦说话内容有鹰有鸽，满足了各方面的需求。昨晚美债殖利率虽然弹升
，但长天期债券的弹幅不大，反应出市场认为纵然升息，调幅也不会大。
    
    另一票券商交易员也持相同看法。他指出，美联储这次下调了2015、2016年的利率目标，代表纵然升息，
速度也会很慢。 
    
    路透调查显示，台湾央行周四(18日)预料将连续14季维持利率不变，尤其是近期国际油价大跌，令通膨更
加无虑。 
        
    交易员预估，明日五年券103/15殖利率区间料在1.10-1.12%，10年券103/13料在1.59-1.61%。
    
    美国公债收益率周三上涨，此前美联储微调了有关升息的措辞，称尽管不急于升息，但将留意经济成长和
通胀数据，以决定升息的时机。     
          
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)          区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                              (亿台币)
    5    103/15                   +0.70     1.1090    1.1010-1.1090      8.50
   10    103/13                   +0.85     1.5910    1.5840-1.5930     22.50
 
    本周全球重要经济事件与数据包括：     
    12/18(四)：德国12月IFO企业景气判断指数/现况指数/预期指数、美国12月Markit服务业/综合PMI、美国
11月领先指标/12月费城联储备制造业指数、欧洲理事会举行会议(至19日)；
    12/19(五)：德国1月Gfk消费者信心指数/11月PPI指数、美国12月堪萨斯联储制造业指数/综合指数、日本
央行公布政策决议、美国芝加哥联储总裁埃文斯发表演说、里奇蒙联储总裁拉克尔参与有关经济前景的小组讨
论。
        
         30      103/16                     没有成交
         20      103/14                     没有成交
         10      103/13                       1.5910
          5      103/15                       1.1090
          2       103/1                     没有成交
 (完)          

 (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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