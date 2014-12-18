台湾债市：10年券殖利率中止连七跌，美联储释出升息信号

* 10年殖利率中止连七跌，美联储释出升息信号 * 量缩观望下午台湾央行总裁谈话内容 * 明日10年券103/13区间料在1.59-1.61% 路透台北12月18日 - 台湾指标10年公债103/13 殖利率周四收高，中止连七日下跌走势。交 易员指出，因美联储释出升息信号带动美债殖利率走扬，短多获利了结令台债结束波段行情。 惟今日交易量仍未见放大，交易员表示，稍后台湾央行就要召开第四季理监事会议，各方也静待总裁彭淮 南如何解读美联储释出的讯息。倘若央行言论偏向鹰派，台债后市料将承压。 〞美联储主席叶伦的发言，让大家对升息预期提前，接下来就看央行怎么说了。〞一位银行交易员说。 不过也有另一银行交易员认为，叶伦说话内容有鹰有鸽，满足了各方面的需求。昨晚美债殖利率虽然弹升 ，但长天期债券的弹幅不大，反应出市场认为纵然升息，调幅也不会大。 另一票券商交易员也持相同看法。他指出，美联储这次下调了2015、2016年的利率目标，代表纵然升息， 速度也会很慢。 路透调查显示，台湾央行周四(18日)预料将连续14季维持利率不变，尤其是近期国际油价大跌，令通膨更 加无虑。 交易员预估，明日五年券103/15殖利率区间料在1.10-1.12%，10年券103/13料在1.59-1.61%。 美国公债收益率周三上涨，此前美联储微调了有关升息的措辞，称尽管不急于升息，但将留意经济成长和 通胀数据，以决定升息的时机。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/15 +0.70 1.1090 1.1010-1.1090 8.50 10 103/13 +0.85 1.5910 1.5840-1.5930 22.50 本周全球重要经济事件与数据包括： 12/18(四)：德国12月IFO企业景气判断指数/现况指数/预期指数、美国12月Markit服务业/综合PMI、美国 11月领先指标/12月费城联储备制造业指数、欧洲理事会举行会议(至19日)； 12/19(五)：德国1月Gfk消费者信心指数/11月PPI指数、美国12月堪萨斯联储制造业指数/综合指数、日本 央行公布政策决议、美国芝加哥联储总裁埃文斯发表演说、里奇蒙联储总裁拉克尔参与有关经济前景的小组讨 论。 30 103/16 没有成交 20 103/14 没有成交 10 103/13 1.5910 5 103/15 1.1090 2 103/1 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)