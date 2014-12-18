《焦点》全球第三季外储或减少2%，令储备多元化趋势停滞

**有影响力的参与者**

在日成交额高达5.5万亿美元的外汇市场上，包括中国、韩国和台湾在内的各国央行是积极的、有影响力的参与者。但他们通常尽可能谨慎地进行交易，以便最大限度降低市场波动。

央行很少会调整所持有的储备构成，但由于官方利率接近零，流动性最高的货币如美元和日圆的回报极低，一些国家的央行已经将外储多元化，纳入高收益货币。

例如，俄罗斯央行已经稳步买入澳元 和加元 ，截至第二季末，这两种货币在全球储备中的占比总计为3.9%。但随着俄罗斯外储规模降至五年低点，此类需求将减少。

“近些年，积累外储的主要是海湾地区的石油出口国、俄罗斯和尼日利亚，很明显他们在损失外储，并且将继续损失，”美银美林的固定收益和EEMEA地区经济部门主管David Hauner称。

截至第三季度末，中国外汇储备下降至3.888万亿美元，当季减少1,052亿美元。

“整体趋势依然是全球外储增长放缓，”RBC Capital资深外汇分析师Elsa Lignos称，“'循环至'非美元货币将不再是支撑其他G10货币的一个因素。”(完)