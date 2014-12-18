中国电信：工信部向第五批八家民企发放移动通信转售业务试点批文

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透北京12月18日 - 新华社周四报导称，中国工信部向八家民营企业发放了第五批移动通信转售业务试点批文，至此，移动通信转售业务试点申请审批工作已结束，期间共有42家民营企业获得试点批文。
这批的八家企业分别是：海南海航信息技术有限公司、北京联想调频科技有限公司、广东恒大和通信科技股份有限公司、青岛丰信通信有限公司、凤凰资产管理有限公司、深圳平安通信科技有限公司、民生电子商务有限责任公司、鹏博士电信传媒集团股份有限公司 。
工信部于2013年12月向11家民营企业发放了首批移动通信转售业务试点批文。
移动通信转售业务，即从基础电信业务经营者那里购买移动通信服务，重新包装服务内容，以自有品牌开展包括移动话音业务、短信彩信业务、移动数据业务等在内的移动通信业务。
工信部称，将密切跟踪试点进展，帮助转售企业解决遇到的问题，让广大用户尽早享受到民营企业开展的移动通信业务。（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。