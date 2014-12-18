《中国企业债发行日程表》--12月18日

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 山东博兴县 10 7 12/19簿记建档 *上限8.60% AA- -- 齐鲁证券 鑫达建投开发 (第3-7年末每年还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 中科招商 2.9 6 12/22簿记建档 -- AA- 12/23-12/25 海通证券 投资管理集团 2.9 7
(分别在第三/四年末附投资者选择权；河北融投担保集团提供担保) ========================================================================================= 阜新城市基础 16 7 12/23簿记建档 -- AA 12/24-12/25 国开证券 建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) 齐鲁证券 ========================================================================================= 广东路桥 20 15 推迟发行 -- AA+ -- 广州证券 建设发展 (广东交通集团提供担保) 国泰君安证券 ========================================================================================= 吉首华泰国有 8 7 推迟发行 -- AA- -- 财富证券 资产投资管理 (第3-7年末每年还20%本金/以土地使用权担保) ========================================================================================= 国家电网 70 7 推迟发行 -- AAA -- 中信证券
30 15 英大证券等 ========================================================================================= 贵州物资集团 5 7 推迟发行 -- AA -- 银河证券
(附第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 上海淀山 13 6 推迟发行 -- AA -- 国金证券 湖新城发展 (第3-6年末每年还25%本金) ========================================================================================= 常州天宁 12 7 推迟发行 -- AA -- 国信证券 建设发展 (第3-7年末每年还20%本金) 东海证券 ========================================================================================= 乌鲁木齐 10 6 中止发行 -- AA -- 信达证券 国有资产投资(第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 湖南省中小企业 3.22 6 推迟发行 -- AA -- 大通证券 集合债券 (附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权/湖南担保有限责任公司提供担保) =========================================================================================
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。