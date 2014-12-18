新闻稿：台湾央行决议重贴现率维持1.875%不变

(四)本行弹性运用公开市场操作，调节市场资金，维持流动性于适当水准，银行超额准备适中，金融业隔夜拆款利率持稳，银行授信稳健增加，本年1至11月平均年增率为4.93%，货币总计数M2亦维持于目标区内成长，1至11月平均年增率为5.64%。 监于全球经济成长和缓，益以国内产出缺口仍为负值，通膨预期温和，本行理事会认为维持政策利率及M2货币成长目标区不变，有助物价与金融稳定，并促进经济成长。本行将持续密切关注国内外经济金融情势变化，采行妥适的货币政策，以达成本行法定职责。 三、本年6月，本行进一步强化金融机构不动产授信风险控管措施以来，不动产贷款集中度与房贷成数下降，房贷利率上升(详见附图)，有助健全银行业务经营，促进金融稳定。未来本行仍将持续与相关单位通力合作，健全房地产市场之发展。 四、新台币汇率原则上由外汇市场供需决定，如遇不规则因素(如短期资金大量进出)及季节性因素，导致汇率过度波动与失序变动，而有不利于经济与金融稳定之虞时，本行将维持外汇市场秩序。(完)