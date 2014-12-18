新闻稿：台湾央行决议重贴现率维持1.875%不变

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透台北12月18日 - （以下为台湾中央银行理监事联席会议决议新闻稿）
一、本日本行理事会一致决议：
(一)本行重贴现率、担保放款融通利率及短期融通利率分别维持年息1.875%、2.25%及4.125%不变。
(二)考量经济成长与物价情势等因素，明年M2货币成长目标区订为2.5%至6.5%，与本年相同。 二、本行利率政策主要考量因素如次：
(一)近期主要经济体复苏态势不一；其中，美国经济表现较佳，欧元区及日本疲弱，中国大陆等新兴市场成长减缓。因此，主要经济体货币政策走向分歧，导致国际金融市场波动加大，景气仍具不确定性，国际机构普遍下修明年全球经济成长率预测，惟仍高于本年。 近来国际油价明显下跌，致多数国家通膨减缓，亦有利全球景气。
(二)国内方面，受国际景气影响，10月以来出口成长略缓，加上食安问题使民间消费成长减缓，主计总处预测本年第4季经济成长率由第3季之3.63%降为2.83%。预期明年国际景气升温，可望带动我国出口与民间投资成长，经济成长率将由本年之3.43%略升为3.50%。 由于景气转佳，企业获利提高，就业人数稳定增加，10月失业率降为3.95%，1至9月平均受雇员工实质薪资则成长3.02%，显示劳动市场情势持续改善。
(三)受国际油价下跌影响，本年9月以来，消费者物价(CPI)年增率明显回降，11月为0.86%，1至11月平均则为1.26%；主计总处预测全年为1.18%。展望明年，国内物价上涨压力减轻，CPI年增率将降为0.91%。
(四)本行弹性运用公开市场操作，调节市场资金，维持流动性于适当水准，银行超额准备适中，金融业隔夜拆款利率持稳，银行授信稳健增加，本年1至11月平均年增率为4.93%，货币总计数M2亦维持于目标区内成长，1至11月平均年增率为5.64%。 监于全球经济成长和缓，益以国内产出缺口仍为负值，通膨预期温和，本行理事会认为维持政策利率及M2货币成长目标区不变，有助物价与金融稳定，并促进经济成长。本行将持续密切关注国内外经济金融情势变化，采行妥适的货币政策，以达成本行法定职责。 三、本年6月，本行进一步强化金融机构不动产授信风险控管措施以来，不动产贷款集中度与房贷成数下降，房贷利率上升(详见附图)，有助健全银行业务经营，促进金融稳定。未来本行仍将持续与相关单位通力合作，健全房地产市场之发展。 四、新台币汇率原则上由外汇市场供需决定，如遇不规则因素(如短期资金大量进出)及季节性因素，导致汇率过度波动与失序变动，而有不利于经济与金融稳定之虞时，本行将维持外汇市场秩序。(完)
原文连结请点选：here (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
(记者 詹静宜; 审校 张喜良)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。