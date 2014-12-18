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货币新闻 | 2014年 12月 18日 星期四 15:44 BJT

日本金融：内阁官房长官称密切关注近期市场波动

路透东京12月18日 - 日本内阁官房长官菅义伟周四称，正密切关注近期金融市场波动。(完)
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