全球金市：金价上涨，此前美联储称将耐心决定何时升息

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
Wing Fung Financial Group驻香港研究部门主管Mark To说：“美联储声明不意味着近期内会加息。我认为金价可以在1,180-1,200美元之间稳定下来。”
0650 GMT，现货金 上扬1%，至每盎司1,200.56美元，稍低于1,201.66美元的日高；周三金价一度触及12月1日以来的低点1,183.73美元。
美国2月期金 上涨0.5%，至每盎司1,200.80美元。其它贵金属价格也上涨，现货银 上涨近2%。
Mark To认为，美联储将会在明年中期加息，将推动金价降至1,130美元左右的近期低点。
路透在美国联邦储备理事会(美联储)周三政策会议结束后进行的调查显示，华尔街大型银行的经济分析师仍认为，美联储明年6月前将加息，多数人预计美联储在2015年会不只一次收紧货币政策。
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价格 变动 涨跌% 年内迄今涨跌%
现货金 1200.56 12.36 +1.04 -0.36
现货银 15.99 0.30 +1.91 -17.62
现货铂金 1202.75 16.25 +1.37 -12.05
现货钯金 784.55 8.92 +1.15 10.04
COMEX期金 1200.80 6.30 +0.53 -0.23
COMEX期银 16.03 0.10 +0.61 -18.20
汇率
欧元/美元 1.2335
美元/日圆 118.59
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 白云/王洋; 审校 艾茂林/于春红)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。