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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 15:40 BJT

全球金市：金价上涨，此前美联储称将耐心决定何时升息

Wing Fung Financial Group驻香港研究部门主管Mark To说：“美联储声明不意味着近期内会加息。我认为金价可以在1,180-1,200美元之间稳定下来。”

0650 GMT，现货金 上扬1%，至每盎司1,200.56美元，稍低于1,201.66美元的日高；周三金价一度触及12月1日以来的低点1,183.73美元。

美国2月期金 上涨0.5%，至每盎司1,200.80美元。其它贵金属价格也上涨，现货银 上涨近2%。

Mark To认为，美联储将会在明年中期加息，将推动金价降至1,130美元左右的近期低点。

路透在美国联邦储备理事会(美联储)周三政策会议结束后进行的调查显示，华尔街大型银行的经济分析师仍认为，美联储明年6月前将加息，多数人预计美联储在2015年会不只一次收紧货币政策。

------------------------0650GMT----------

价格 变动 涨跌% 年内迄今涨跌%

现货金 1200.56 12.36 +1.04 -0.36

现货银 15.99 0.30 +1.91 -17.62

现货铂金 1202.75 16.25 +1.37 -12.05

现货钯金 784.55 8.92 +1.15 10.04

COMEX期金 1200.80 6.30 +0.53 -0.23

COMEX期银 16.03 0.10 +0.61 -18.20

汇率

欧元/美元 1.2335

美元/日圆 118.59

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 白云/王洋; 审校 艾茂林/于春红)
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