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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 15:31 BJT

欧洲汇市：俄罗斯卢布走坚，聚焦俄总统年底记者会

路透莫斯科12月18日 - 俄罗斯卢布兑美元 周四开盘走高。俄总统普京将举行的年底记者会，料将被卢布今年大跌的问题所主导。

0705GMT，卢布兑美元 上扬2.8%报58.00卢布，此前开高逾1%。卢布兑欧元 亦走高4.1%报72.00卢布。

油价上涨、俄罗斯央行采取进一步行动维护金融稳定、以及一份声明称俄罗斯最大石油生产商有能力应付即将到期的债务，都令市场参与者感到振奋。(完)

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