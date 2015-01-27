两岸金融：台湾银行业第四季大陆曝险1.75兆台币，占净值比重为0.68倍

路透台北1月27日 - 台湾金融监督管理委员会周二公布，2014年第四季底台湾全体银行 业在中国大陆曝险金额总计1兆(万亿)7,548.91亿台币，占净值比重为0.68倍，微低于上季 的0.69倍，自2013年公布资料以来首次出现季减。 金管会资料显示，去年第四季全体银行业大陆曝险金额季减3.85亿台币至1兆7,548.91 亿台币；去年第三季则为1兆7,645.06亿台币。 39家台湾的银行业中，以台北富邦银行的曝险金额占净值比重0.93倍最高，逼近法定的 上限1；紧随其后的是兆丰银行及永丰银行，其曝险占净值比同样高达0.87倍，而公股银行 则由兆丰银行排名第一。 但若由曝险的金额来看，则以兆丰银行在第四季的曝险总额度1,641.91亿台币最高；百 分之百公营的台湾银行大陆曝险则季减240.37亿至1,342.35亿台币，其金额占净值的倍数为 0.55，明显低于上季的0.65。 下表为第四季台湾银行业对大陆曝险金额占净值比重最高的前10名（单位为百万台币） ： 银行 大陆曝险金额 占净值比重(倍) 台北富邦商业银 123,314 0.93 行 兆丰国际商业银 164,191 0.87 行 永丰商业银行 75,910 0.87 上海商业储蓄银 79,861 0.86 行 台湾中小企业银 48,038 0.84 行 日盛国际商业银 14,343 0.83 行 渣打国际商业银 34,431 0.83 行 台新商业储蓄银 56,976 0.82 行 中国信托商业银 130,981 0.81 行 元大商业银行 37,483 0.81 资料来源：金管会。（完） (记者 詹静宜 审校)