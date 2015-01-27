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亚洲 | 2015年 1月 27日 星期二 15:48 BJT

两岸金融：台湾银行业第四季大陆曝险1.75兆台币，占净值比重为0.68倍

路透台北1月27日 - 台湾金融监督管理委员会周二公布，2014年第四季底台湾全体银行
业在中国大陆曝险金额总计1兆(万亿)7,548.91亿台币，占净值比重为0.68倍，微低于上季
的0.69倍，自2013年公布资料以来首次出现季减。
    
    金管会资料显示，去年第四季全体银行业大陆曝险金额季减3.85亿台币至1兆7,548.91
亿台币；去年第三季则为1兆7,645.06亿台币。
    
    39家台湾的银行业中，以台北富邦银行的曝险金额占净值比重0.93倍最高，逼近法定的
上限1；紧随其后的是兆丰银行及永丰银行，其曝险占净值比同样高达0.87倍，而公股银行
则由兆丰银行排名第一。
    
    但若由曝险的金额来看，则以兆丰银行在第四季的曝险总额度1,641.91亿台币最高；百
分之百公营的台湾银行大陆曝险则季减240.37亿至1,342.35亿台币，其金额占净值的倍数为
0.55，明显低于上季的0.65。
    
    下表为第四季台湾银行业对大陆曝险金额占净值比重最高的前10名（单位为百万台币）
：
    
    银行           大陆曝险金额     占净值比重(倍)
  台北富邦商业银        123,314             0.93
              行                 
  兆丰国际商业银        164,191             0.87
              行                 
    永丰商业银行         75,910             0.87
  上海商业储蓄银         79,861             0.86
              行                 
  台湾中小企业银         48,038             0.84
              行                 
  日盛国际商业银         14,343             0.83
              行                 
  渣打国际商业银         34,431             0.83
              行                 
  台新商业储蓄银         56,976             0.82
              行                 
  中国信托商业银        130,981             0.81
              行                 
    元大商业银行         37,483             0.81
    资料来源：金管会。（完） 

 (记者 詹静宜  审校)
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