两岸金融：台湾银行业第四季大陆曝险1.75兆台币，占净值比重为0.68倍

中国外汇：不主张一次性把汇率放开，未来人民币可能升值--央行专家
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透台北1月27日 - 台湾金融监督管理委员会周二公布，2014年第四季底台湾全体银行 业在中国大陆曝险金额总计1兆(万亿)7,548.91亿台币，占净值比重为0.68倍，微低于上季 的0.69倍，自2013年公布资料以来首次出现季减。 金管会资料显示，去年第四季全体银行业大陆曝险金额季减3.85亿台币至1兆7,548.91 亿台币；去年第三季则为1兆7,645.06亿台币。 39家台湾的银行业中，以台北富邦银行的曝险金额占净值比重0.93倍最高，逼近法定的 上限1；紧随其后的是兆丰银行及永丰银行，其曝险占净值比同样高达0.87倍，而公股银行 则由兆丰银行排名第一。 但若由曝险的金额来看，则以兆丰银行在第四季的曝险总额度1,641.91亿台币最高；百 分之百公营的台湾银行大陆曝险则季减240.37亿至1,342.35亿台币，其金额占净值的倍数为 0.55，明显低于上季的0.65。 下表为第四季台湾银行业对大陆曝险金额占净值比重最高的前10名（单位为百万台币） ： 银行 大陆曝险金额 占净值比重(倍) 台北富邦商业银 123,314 0.93 行 兆丰国际商业银 164,191 0.87 行 永丰商业银行 75,910 0.87 上海商业储蓄银 79,861 0.86 行 台湾中小企业银 48,038 0.84 行 日盛国际商业银 14,343 0.83 行 渣打国际商业银 34,431 0.83 行 台新商业储蓄银 56,976 0.82 行 中国信托商业银 130,981 0.81 行 元大商业银行 37,483 0.81 资料来源：金管会。（完） (记者 詹静宜 审校)
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年
(更新4月货币供应量和人民币贷款) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5