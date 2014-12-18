《焦点》日央行明年两席虚位以待，安倍料选择与黑田立场接近人选

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
日本首相通常会将财务省准备的候选人名单拿来与央行进行讨论。而首相的认可一般只是个形式。
安倍可能会打破这一传统，更多地插手该官员遴选；而且外界认为，他对财务省官僚的看法接纳程度更低。
政府对央行职位的提名必须得到参众两院批准。在2008年，反对党曾驳回执政党的央行总裁提名人选，令这一职位空悬三周。
然而安倍领导的执政联盟在参众两院拥有多数派优势，所以他无须对反对派让步。
一些分析师指出，虽然一位新同事的加入或许能让黑田东彦轻松一些，但央行政策委员会内部仍将存在意见分歧，因为10月不赞成央行政策决定的官员是对进一步放宽政策抱有怀疑态度。
东短研究首席经济分析师加藤出表示，“10月反对央行政策行动的官员很可能仍认为自己作出了正确决定，”因为消费者信心依然低迷，说明最新的刺激举措几乎没有起到提振信心的作用。(完)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。