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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 16:25 BJT

《焦点》日央行明年两席虚位以待，安倍料选择与黑田立场接近人选

日本首相通常会将财务省准备的候选人名单拿来与央行进行讨论。而首相的认可一般只是个形式。

安倍可能会打破这一传统，更多地插手该官员遴选；而且外界认为，他对财务省官僚的看法接纳程度更低。

政府对央行职位的提名必须得到参众两院批准。在2008年，反对党曾驳回执政党的央行总裁提名人选，令这一职位空悬三周。

然而安倍领导的执政联盟在参众两院拥有多数派优势，所以他无须对反对派让步。

一些分析师指出，虽然一位新同事的加入或许能让黑田东彦轻松一些，但央行政策委员会内部仍将存在意见分歧，因为10月不赞成央行政策决定的官员是对进一步放宽政策抱有怀疑态度。

东短研究首席经济分析师加藤出表示，“10月反对央行政策行动的官员很可能仍认为自己作出了正确决定，”因为消费者信心依然低迷，说明最新的刺激举措几乎没有起到提振信心的作用。(完)
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