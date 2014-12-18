表格：外资在韩国股市卖超5,447亿韩元，为连续第七天卖超

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透首尔12月18日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资 当日在韩国股市卖超5,447亿韩元，为连续第七天卖超，期间净卖出2.84 万亿韩元的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 --------------------------------------------- 12月18日 -544.7 498.2 -69.5 12月17日 -408.8 395.2 -90.4 12月16日 -489.1 345.9 120.2 12月15日 -306.5 165.0 26.1 12月12日 -249.6 184.0 -21.4 12月11日 -707.2 201.0 338.3 12月10日 -129.5 -25.9 109.4 12月 9日 231.6 -9.7 -39.4 12月 8日 106.5 -71.4 -31.3 12月 5日 231.1 -174.8 -62.6 12月 4日 44.4 199.5 -267.9 12月 3日 46.3 -14.5 -102.7 12月 2日 47.1 -89.5 -37.0 12月 1日 62.7 -209.6 122.6 11月28日 52.6 -151.2 94.1 ---------------------------------------------- 本月以来 -2,065.8 1,393.4 -5.7 ---------------------------------------------- 今年以来 5,084.9 -1,278.6 -2,062.1 ---------------------------------------------- (完)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。