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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 15:38 BJT

俄罗斯金融：政府拟提供多达1万亿卢布额外资本以支撑银行业

路透莫斯科12月18日 - 俄罗斯周四发布在国会下议院网站上的法律草案显示，政府建议提供多达1万亿(兆)卢布的额外资本来支撑银行业。

该举措是俄罗斯尝试稳定金融系统所做出的部分努力，受西方制裁和全球油价下挫影响，该国经济正在放缓。(完)

(编译 艾茂林; 审校 王洋)
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