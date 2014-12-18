中国外汇：11月银行代客结售汇逆差440亿元，较上月大幅缩窄--外管局

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透北京12月18日 - 中国国家外汇管理局周四公布，11月银行代客结售汇逆差440亿元人民币，逆差规模较上月缩窄逾千亿元；银行自身同期结售汇为逆差170亿元人民币，较上月缩减，为连续第五个月录得逆差。
刊登在外管局网站的数据显示，今年11月，银行结售汇逆差610亿元人民币（等值99亿美元），同期银行代客远期净结汇120亿元人民币；截止11月末，远期累计未到期结汇807亿元人民币，较上月末水平继续下降。
数据并显示，11月境内银行代客涉外收付款逆差403亿元人民币（等值66亿美元）。1-11月，银行代客累计涉外收付款顺差3,224亿元人民币（等值527亿美元）。
以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收:
14年11 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 13年1 11
月 2月 月 代客结售汇净 -72 -238 -79 33 101 152 68 79 411 459 763 328 451 额 （亿美元） 以亿元人民币 -440 -1,462 -482 204 621 938 416 489 2,52 2,80 4,65
计 1 5 8 代客收付款顺 -66 -70 -172 -122 94 142 208 37 54 136 313 83 283 收 （亿美元） 以亿元人民币 -403 -428 -1,0 -752 578 847 1,28 230 329 831 1,91
计 60 0 1 代客远期结售 19 -18 -63 57 10 -27 9 15 27 227 254 184 204 汇净额（亿美 元） 以亿元人民币 120 -112 -386 349 60 -165 53 91 165 1,39 1,54
计 0 8 远期累计未到 132 133 173 228 248 318 450 525 584 679 591 期结售汇净额 （亿美元）* 以亿元人民币 807 820 1,06 1,408 1,52 1,95 2,77 3,23 3,59 4,15 3,60
计* 4 7 9 8 2 3 8 7
注：* 远期累计未到期结售汇于2014年起开始公布。
银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完）
更多细节，请点选中国国家外汇管理局网站(这周 (发稿 李然; 审校 黄凯)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。