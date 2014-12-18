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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 15:48 BJT

中国外汇：11月银行代客结售汇逆差440亿元，较上月大幅缩窄--外管局

路透北京12月18日 - 中国国家外汇管理局周四公布，11月银行代客结售汇逆差440亿元人民币，逆差规模较上月缩窄逾千亿元；银行自身同期结售汇为逆差170亿元人民币，较上月缩减，为连续第五个月录得逆差。

刊登在外管局网站的数据显示，今年11月，银行结售汇逆差610亿元人民币（等值99亿美元），同期银行代客远期净结汇120亿元人民币；截止11月末，远期累计未到期结汇807亿元人民币，较上月末水平继续下降。

数据并显示，11月境内银行代客涉外收付款逆差403亿元人民币（等值66亿美元）。1-11月，银行代客累计涉外收付款顺差3,224亿元人民币（等值527亿美元）。

以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收:

14年11 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 13年1 11

月 2月 月 代客结售汇净 -72 -238 -79 33 101 152 68 79 411 459 763 328 451 额 （亿美元） 以亿元人民币 -440 -1,462 -482 204 621 938 416 489 2,52 2,80 4,65

计 1 5 8 代客收付款顺 -66 -70 -172 -122 94 142 208 37 54 136 313 83 283 收 （亿美元） 以亿元人民币 -403 -428 -1,0 -752 578 847 1,28 230 329 831 1,91

计 60 0 1 代客远期结售 19 -18 -63 57 10 -27 9 15 27 227 254 184 204 汇净额（亿美 元） 以亿元人民币 120 -112 -386 349 60 -165 53 91 165 1,39 1,54

计 0 8 远期累计未到 132 133 173 228 248 318 450 525 584 679 591 期结售汇净额 （亿美元）* 以亿元人民币 807 820 1,06 1,408 1,52 1,95 2,77 3,23 3,59 4,15 3,60

计* 4 7 9 8 2 3 8 7

注：* 远期累计未到期结售汇于2014年起开始公布。

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完）

更多细节，请点选中国国家外汇管理局网站(这周 (发稿 李然; 审校 黄凯)
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