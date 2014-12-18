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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 15:45 BJT

香港个股：碧桂园签订四年期45亿港元双币种俱乐部贷款

路透香港12月18日 - 中国房地产商--碧桂园 周四称，首次与七家本地及国际银行签订一笔四年期，相当于45亿港元的港元/美元的双币种俱乐部贷款，年利率为香港银行同业拆息（HIBOR）/伦敦银行同业拆息（LIBOR）加3.7%。

该项俱乐部贷款分别由恒生银行 、汇控 旗下香港上海汇丰银行、上海浦东发展银行香港分行、摩根大通银行香港分行、高盛、中国银行澳门分行、德意志银行新加坡分行七家银行参与。该项贷款将用于偿还及/或预付公司的负债及一般企业用途。

该项俱乐部贷款是中国内房企首次海外发行银团贷款中规模最大的一笔。另外，碧桂园表示，这笔俱乐部贷款的财务成本远低于其现有债务的加权平均成本。今年上半年，公司先后发行两次优先票据，分别为2.5亿美元（五年期，票面息7.5%）的私募票据以及5.5亿美元（五年期，票面息7.875%）的公开发行票据。

碧桂园午盘股价涨1.36%，报2.98港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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