香港个股：碧桂园签订四年期45亿港元双币种俱乐部贷款

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透香港12月18日 - 中国房地产商--碧桂园 周四称，首次与七家本地及国际银行签订一笔四年期，相当于45亿港元的港元/美元的双币种俱乐部贷款，年利率为香港银行同业拆息（HIBOR）/伦敦银行同业拆息（LIBOR）加3.7%。
该项俱乐部贷款分别由恒生银行 、汇控 旗下香港上海汇丰银行、上海浦东发展银行香港分行、摩根大通银行香港分行、高盛、中国银行澳门分行、德意志银行新加坡分行七家银行参与。该项贷款将用于偿还及/或预付公司的负债及一般企业用途。
该项俱乐部贷款是中国内房企首次海外发行银团贷款中规模最大的一笔。另外，碧桂园表示，这笔俱乐部贷款的财务成本远低于其现有债务的加权平均成本。今年上半年，公司先后发行两次优先票据，分别为2.5亿美元（五年期，票面息7.5%）的私募票据以及5.5亿美元（五年期，票面息7.875%）的公开发行票据。
碧桂园午盘股价涨1.36%，报2.98港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。