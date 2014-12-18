互联网产业：中国大众点评入股餐饮管理软件商食为天，O2O布局再下一城

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透上海12月18日 - 年初获得腾讯 注资的中国本地生活服务网站--大众点评网，在餐饮业O2O（线上线下）生态圈建设上再下一子。大众点评近日入股国内大型餐饮管理软件供应商食为天信息（黑马软件），加速互联网与餐饮实体店的对接。
公司新闻稿指出，大众点评已战略入股食为天信息，投资后其在食为天信息的持股占比将超过10%。后者在中国大陆客户总数超过七万多家，其中，餐饮百强企业近百家，一直稳居中国餐饮管理软件供应商前列。
大众点评首席战略官姜跃平表示，“此次战略投资食为天信息，将做到线上揽客，线下服务达成交易。”
大众点评通过订座、点菜、预订、外卖等自身的线上数据，将与食为天信息的线下数据系统实现互通，让数据在O2O这个体系中流动。另外，食为天通过和大众点评、腾讯微信的合作，推出具备互联网产品与营销能力的互联网云餐厅，帮助餐饮商家同时覆盖服务数以亿计的大众点评和微信用户。
最近一年来，大众点评已战略入股国内多家餐饮业软件供应商，例如天财商龙、上海石川、上海智龙等。
之前大众点评在O2O市场重点建设了团购、餐厅预订及外卖三块业务，5月其联合其他机构投资8,000万美元入股国内最大的外卖订餐平台--饿了么(ele.me)。但是在支付和客户消费信息管理方面尚未形成闭环，因各餐馆收银系统各异，点评与商家直接在客户消费信息管理上展开合作存在难度。借助ERP(企业资源规划)厂商合作，其将点评产品嵌入系统，不失为一条捷径。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。