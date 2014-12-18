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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 16:05 BJT

金属期市：伦敦期铜下跌，跟随油价疲势

截至0741GMT时，伦敦金属交易所(LME)期铜 下跌0.42%，报每吨6,341.50美元。

上海期交所的主力期铜合约 收平，报每吨45,260元人民币(7,333美元)。

纽约商业期货交易所(NYMEX)1月原油期货 跌0.19%，或0.11美元，至每桶56.36美元，周三收高0.54美元。

上海期铅 周四挫跌4%至每吨12,200元人民币。

LME三个月期铅 最新跌2%，报1,845美元，早前曾触及2012年8月以来最低位每吨1,836美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 白云; 审校 徐文焰)
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